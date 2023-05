Wer hat Schuld am tödlichen Zugunglück? Ärger über Deutsche Bahn

Garmisch-Partenkirchen - Die Bilder der zerschmetterten Waggons vor der Kulisse der Zugspitze haben sich in das kollektive Gedächtnis des Werdenfelser Landes eingebrannt. "Es war damals ein Riesenschock, dass das bei uns passiert", sagt Landrat Anton Speer (Freie Wähler) vor dem Jahrestag des Zugunglücks mit fünf Toten am 3. Juni.

Der ursprünglich zu Jahresbeginn angekündigte Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung soll nun bis zum Jahrestag des Unglücks am 3. Juni veröffentlicht werden, teilte die Bundesstelle in Bonn auf Anfrage mit.

Über Monate plagten die Bahnnutzer in der Region umfangreiche Streckensperrungen - so ist noch bis mindestens Dezember etwa die Strecke nach Mittenwald gesperrt. "Nur teilweise" funktioniert laut Landrat Speer der Schienenersatzverkehr.

Warum entgleiste der Zug? Ein Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung steht noch aus. © Angelika Warmuth/dpa

Ein Experte hingegen hält den Umbau des Bahndamms oder eine Neugestaltung der engen Bachkurve für sinnvoll. "Im Nachhinein ist das keine Frage. Die Frage ist eher, warum das nicht vorher erkannt wurde", sagt Markus Hecht, Professor für das Fachgebiet Schienenfahrzeuge an der TU Berlin.

Zum Jahrestag an diesem Samstag will die Gemeinde mit einem Gottesdienst an die Opfer erinnern. Am 3. Juni 2022 war ein Regionalzug nach München entgleist. Dabei starben vier Frauen und ein 13-Jähriger. Dutzende Menschen wurden verletzt, einige davon schwer.

Mitte November war der Zugverkehr an der Unglücksstelle wieder angelaufen. Allein auf der Hauptstrecke zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen wurden auf einer Länge von insgesamt mehr als elf Kilometern Schienen, Schotter und Schwellen erneuert. Die Bahn begann als Konsequenz des Unglücks zudem damit, bundesweit rund 200.000 Betonschwellen zu überprüfen.

Für Experten hätten systematische Sanierungen viel früher beginnen müssen.

"Die gesamte Eisenbahninfrastruktur in Deutschland wurde jahrelang vernachlässigt. Das rächt sich irgendwann. Neben der Frage der Finanzierung betrifft das auch Aspekte wie die Personalplanung, die betrieblichen Abläufe und nicht zuletzt die Fehlerkultur", sagt etwa Thomas Strang, Experte für Kommunikation und Navigation am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).