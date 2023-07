Tot nach "Swooping": Fallschirm-Lehrerin (†29) stirbt nach gefährlichem Manöver

Houston (Texas, USA) - Melissa Porter (†29) verstarb am 24. Juni in Houston (Texas, USA ) - die junge Australierin aus Perth kam ums Leben, nachdem sie eine neuartige Technik beim Skydiving austesten wollte.

Die Fallschirmsprung-Lehrerin Melissa Porter (†29) verstarb bei dem Sport, den sie liebte. © Facebook/Mel Porter

Laut New York Post handelte es sich bei der Landemethode um sogenanntes "Swooping":



Nach einem Sturzflug mit einem Hochleistungsfallschirm wird der Körper in geringer Höhe in Schräglage gebracht und so ist es möglich, knapp über dem Boden eine weite Strecke weiter zu gleiten.

Wie ABC13 nach Behördenangaben berichtet, geschah das Unglück nahe dem Skydive Spaceland in der texanischen Metropole.

Zeugenaussagen zufolge öffnete sich zwar ihr Fallschirm, dennoch hatte die Frau eine "harte Landung auf dem Grundstück und in einem flachen Gewässer".

Porter wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem anschließend ihr Tod festgestellt wurde.