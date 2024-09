Tourist fotografiert Küste auf Bali: Als er später das Bild betrachtet, ist er entsetzt

An einer idyllischen Küste auf Bali musste ein Tourist eine schreckliche Entdeckung machen: An diesem Strand lag eine Leiche! © Screenshot/X/IDN

Der Mann, der anonym bleiben will, fotografierte in der Region Uluwatu, an der südwestlichen Spitze der Halbinsel Buki, einen malerischen Küstenstreifen. Das Bild entstand an einem etwa 90 Meter hohen Aussichtspunkt an einer Felswand.

Was der Urlauber im Nachhinein auf einem seiner Bilder entdeckte, sollte die idyllische Stimmung des felsigen Strands jedoch jäh zerstören.

Beim Durchsehen der Fotos erkannte der ausländische Tourist nämlich, dass er völlig ahnungslos eine Leiche abgelichtet hatte, die am Fuße der Klippe zwischen einigen großen Felsbrocken im seichten Uferwasser trieb. Sofort informierte er einen lokalen Reiseführer über den grausigen Fund, der laut News.com wiederum die Polizei alarmierte.

Die Beamten sicherten den Fundort, der sich in unmittelbarer Nähe zu der Stelle befand, an der sonst der traditionelle Uluwatu-Kecak-Tanz für Besucher aufgeführt wird.