Tourist stürzt von Glasbrücke in den Tod: Boden kaum zwei Zentimeter dick!

Banyumas (Indonesien) - Vergangene Woche kam es in der indonesischen Region Banyumas in Zentral-Java zu einem tödlichen Unglück, als der Boden einer Glasbrücke nachgab, die als viel besuchte Touristen-Attraktion galt. Zwei Menschen stürzten in die Tiefe, weil das Unternehmen, das die Brücke gebaut hatte, viel zu dünnes Glas benutzt hatte.