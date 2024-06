Tragischer Arbeitsunfall in Niederbayern: 22-Jähriger stirbt

Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der junge Mann arbeitete am Freitag um kurz nach 15 Uhr in einem Ortsteil von Wallersdorf auf einem Hallendach an einer Photovoltaik-Anlage, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dabei brach er aus zunächst unklaren Gründen durch das Dach und stürzte rund sechs Meter in die Tiefe.

Der 22-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Ort des Unglücks.