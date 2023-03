Tragischer Arbeitsunfall in Rosenheim: Elektroniker (19) stürzt vier Meter in die Tiefe!

Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der Elektroniker arbeitete am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf einer Leiter an einem Gebäude, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dabei stürzte er vier Meter in die Tiefe und knallte auf den Asphalt.

Der junge Mann wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wird Fremdverschulden ausgeschlossen.