Fähre legt an, Steg bricht zusammen: Sieben Tote!

In den USA kam es auf einem Steg zu einem tragischen Unglück. (Symbolbild) © 123rf/zirka

Auf der Insel "Sapelo Island" hatten ehemalige Sklaven nach dem Bürgerkrieg eine Gemeinde namens "Gullah-Geechee" gegründet - ihre Nachfahren wollten sie am Samstag im Rahmen eines Festes ehren, wie der US-Sender "ABC" am Sonntag berichtete.

Die Insel ist dabei ausschließlich per Boot zu erreichen und so reisten die Besucher vom Festland aus mit einer Fähre an.

Nachdem eine Fähre angelegt hatte, kam es zu einem tragischen Unglück: Als etwa 20 Personen ausstiegen und über den Steg zum Dock auf der Insel gehen wollten, brach der Steg aus bisher ungeklärter Ursache unter ihren Füßen zusammen.

Insgesamt sieben Personen verloren dabei ihr Leben, acht weitere wurden mit teils kritischen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Küstenwache war im Einsatz, um die Personen aus dem Wasser zu bergen und nach Vermissten zu suchen.