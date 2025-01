Tragischer Betriebsunfall bei München: Bauarbeiter stürzt sechs Meter in die Tiefe

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Betriebsunfalls. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, arbeitete ein Bauarbeiter am Dienstag um kurz nach Mittag in etwa sechs Metern auf einem Baugerüst in Unterhaching.

Dabei stürzte der 39-Jährige aus zunächst unklarer Ursache in die Tiefe und prallte auf einer Wiese auf.

Der Mann wurde bei dem Unglück schwer verletzt und blieb bewusstlos liegen. Arbeitskollegen alarmierten die Rettungskräfte.

Der 39-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und danach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.