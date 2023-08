Tragischer Unfall bei Kindergeburtstag: Mädchen (10) geht in Fluss unter

Oppershausen - Bei einem Kindergeburtstag in Oppershausen ( Landkreis Celle ) kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall .

Als die Rettungskräfte eintrafen, befand sich das Mädchen bereits an Land. © Feuerwehr Flotwedel

Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe von Kindern gegen 13.20 Uhr mit Stand-Up-Paddling-Boards auf der Aller unterwegs. Begleitet wurden sie von einem Guide.

Als die Gruppe an dem Steg an der Oppershäuser Schleuse anlegen wollte, verpasste ein zehnjähriges Mädchen den Steg und trieb samt Board in Richtung Wehr ab.

In Panik sprang das Mädchen vom Brett und wurde das Wehr hinuntergezogen. Die weibliche Aufsichtsperson sprang sofort hinterher. Durch die starke Strömung gelang es ihr jedoch nicht, das Kind zu greifen.

Ein Paddler, der sich in der Nähe befand, seilte sich kurzerhand das Wehr hinab. Es gelang ihm, das Mädchen an der Rettungsweste aus dem Wasser zu ziehen.

Da das Kind etwa fünf Minuten unter Wasser war, wurde sofort mit der Erstversorgung und Beatmung begonnen. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und übernahmen die weitere Versorgung.