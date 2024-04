20-jähriger Influencer stürzt beim Filmen in Stausee und ertrinkt

Salto Grande (Brasilien) - Anfang dieser Woche spielten sich dramatische Szenen an einem Stausee in Brasilien ab. Der Influencer Diego Kaua Oliveira Santos (†20) alias MC Diegun Md, stürzte ins Wasser und kam nicht wieder heraus.

Der Social-Media-Star hatte zuvor angekündigt, seinen Followern beim Besuch des künstlich angelegten Sees in Salto Grande etwas zeigen zu wollen, wie The Sun berichtet.

"Mein Bruder hat mich in diesem Leben sehr, sehr, sehr unterstützt, und ich bin sicher, dass er an einem guten Ort ist", heißt es in ein paar abschließenden Worten. Am vergangenen Donnerstag fand auf dem Friedhof Parque das Palmeiras bereits die Beerdigung des Verunglückten statt.