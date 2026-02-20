Ihr Hund wich ihr nicht von der Seite: 21-Jährige erfriert bei Winterwanderung

Keene (USA) - Eigentlich sollte es ein unvergesslicher Wanderausflug auf den höchsten Berg des US-Bundesstaats New Yorks werden - doch für eine 21-Jährige endete die Tour tragisch.

Brianna Mohr war mit ihrem Hund Fezco wandern, als sie schwer stürzte und schließlich an Unterkühlung starb. © Screenshot/Instagram/@Brimohr

Wie Mirror berichtet, war Brianna Mohr am 12. Februar mit ihrem Hund Fezco auf dem 1600 Meter hohen Mount Marcy unterwegs, als sie plötzlich ausrutschte und schwer stürzte.

Sie schaffte es noch, einen Notruf abzusetzen, doch aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen konnten die Retter sie erst nach sechs Stunden im Schnee - gemeinsam mit Fezco - finden.

"Gegen 21 Uhr fanden die Forstbeamten die 21-jährige Brianna L. Mohr [...] zusammen mit ihrem Hund", so die New York State Police. Für die junge Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ihr Hund blieb hingegen unverletzt und konnte gerettet werden.

"Frau Mohr zeigte keine Lebenszeichen und wurde in der Nähe des Gipfels des Mount Marcy für tot erklärt", erklärte die Polizei. Der treue Vierbeiner blieb bis zuletzt an ihrer Seite.

Die Temperaturen in der Gegend lagen an diesem Tag zwischen -22 Grad und -6 Grad. Brianna starb in der eisigen Kälte an Unterkühlung, wie eine Autopsie am 14. Februar ergab.