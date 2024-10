Influencerinnen bei Bootsunglück ertrunken: Schwimmwesten "hätten Selfies und Bräune ruiniert"

Die brasilianische Influencerin Aline Tamara Moreira de Amorim (†37) ist bei einem Bootsunglück Ende September ums Leben gekommen. © Instagram/ liih_abencoada

Einige Personen an Bord verzichteten auf Schwimmwesten, da diese "das Bräunen und ihre Selfies ruinieren würden", zitierte die brasilianische Internetzeitung "G1" die Aussage des Bootsführers, die Polizeichef Marcos Alexandre Alfino weitergab.

Der Fall habe sich in der Nacht zum 29. September (Ortszeit) in der Region von São Vicente an der Küste von São Paulo ereignet. Gäste feierten eine Party auf einer Yacht.

Ein zweites Boot sollte später einige Besucher zurück an Land bringen, wurde jedoch von einer Welle erwischt. Alles sieben Insassen samt Kapitän stürzten daraufhin ins Wasser. Zwei Frauen starben. Ihre Leichen wurden Tage später entdeckt.

Wie etwa "O Globo" berichtete, handelte es sich dabei um Beatriz Tavares da Silva Faria (†27) sowie Aline Tamara Moreira de Amorim (†37) - zwei Influencerinnen.