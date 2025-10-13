Badeurlaub endet tödlich: Mann stirbt beim Versuch, seine Frau zu retten

Can Picafort (Spanien) - Ein 67-jähriger Deutscher ist am Freitagnachmittag tragisch an einem beliebten Mallorca -Strand ums Leben gekommen, als er offenbar versuchte, seiner Frau (47) im Wasser zur Hilfe zu kommen.

Andere Badegäste erkannten die prekäre Situation und zogen das Ehepaar aus dem Wasser. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Wie Última Hora berichtet, war ein 67-jähriger Mann am Freitagabend gemeinsam mit seiner Ehefrau am Strand von Son Bauló im Badeort Can Picafort unterwegs, als die 47-Jährige gegen 18 Uhr plötzlich im Wasser in Not geriet.

Als der Mann bemerkte, dass seine Frau zu ertrinken drohte, sprang er ins Meer, um ihr zu helfen. Doch auch er geriet in Schwierigkeiten und erlitt einen Herz- und Atemstillstand.

Andere Badegäste erkannten die prekäre Situation und zogen das Ehepaar aus dem Wasser. Ein herbeigerufener Rettungsschwimmer eines nahe gelegenen Hotels leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Mann ein.

Auch die alarmierten Rettungskräfte trafen schnell ein und versuchten, ihn zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg.