Tragödie am Everest: Zwei Bergsteiger in "Todeszone" verschollen

Kathmandu (Nepal) - Schwarze Woche am Mount Everest. Zwei erfahrene Alpinisten werden seit Dienstag in der sogenannten "Todeszone" unterhalb des Gipfels vermisst. Es ist das dritte Unglück innerhalb weniger Tage.

Am Hillary Step - einer senkrechten Wand, etwa 100 Meter unterhalb des Gipfels - überraschte ein plötzlicher Eissturz die Gruppe.

Als die beiden Bergsteiger am Montag kurz vor Mitternacht mit einer 15-köpfigen Gruppe von ihrem Camp zur letzten Kletter-Etappe aufbrachen, ahnte wohl niemand, wie dramatisch sich der Tag entwickeln würde.

Für den Briten Daniel Paterson (39) und seinen Guide, Pastenji Sherpa (21), gibt es so gut wie keine Hoffnung mehr. Die erfahrenen Bergsteiger wurden von einem Eissturz überrascht und sind seitdem verschollen.

Der Mount Everest: Sehnsuchtsziel vieler Abenteurer. © Zhang Rufeng/XinHua/dpa

Das Unglück ereignete sich in der sogenannten Todeszone, wo der Sauerstoffgehalt in der Luft extrem niedrig und zeitnahe Rettung so gut wie ausgeschlossen ist.

"Trotz intensiver Suchbemühungen müssen wir leider bestätigen, dass Daniel und Pastenji nach dem Vorfall nicht mehr aufgefunden werden konnten", teilte Reiseveranstalter 8K Expeditions nun mit.

Daniel Paterson, der in Großbritannien ein Fitnessstudio betriebt, war in Topform, hatte sich akribisch auf das Abenteuer vorbereitet. Er bezwang bereits andere Berge im Himalaya.

Bergführer Pastenji Sherpa klettert seit der Jugend und war trotz seiner erst 21 Jahre bereits zweimal auf dem Mount Everest, einmal auf dem K2 (der als sehr anspruchsvoll) gilt und auf vielen anderen Gipfeln.