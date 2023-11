Tragödie auf Nürnberger Messegelände: Bauarbeiter verunglückt tödlich

Nürnberg - Auf dem Messegelände in Nürnberg hat sich ein tragischer Betriebsunfall ereignet. Ein Bauarbeiter erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der 55-Jährige erlag seinen Verletzungen kurze Zeit nach dem Unfall im Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der 55-Jährige arbeitete am Donnerstag, gegen 16 Uhr, in einem Gebäude auf dem Gelände, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dabei stürzte er auf einer Treppe und fiel anschließend aus mehreren Metern Höhe durch das Treppenauge auf den Boden. Warum der Mann zu Fall kam, war zunächst unklar.

Beim Aufprall zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu.

Der Arbeiter wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen noch am Abend.