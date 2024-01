Tragödie bei Firmenfeier: Tech-Mogul stürzt in den Tod

Hyderabad (Indien) - Todesdrama bei Betriebsfeier. Bei einem Firmenevent in Indien ist es zu einem tödlichen Unglück gekommen, als der Chef des Unternehmens, Sanjay Shah (†56), bei einer Rede aus einem frei schwebenden Korb fiel und in der Folge verstarb. Die Belegschaft musste alles mit ansehen.

Der Chef wollte einen spektakulären Auftritt. Doch der Korb, der mit einer Disco-Kugel verziert und an dem Feuerwerk befestigt war, stürzte ab. © Montage: Twitter/HarbirSinghSuri

Zwei Tage wollte der Firmengründer mit seinen Mitarbeitern groß das 25-jährige Jubiläum seines Software-Unternehmens feiern. Doch dann stürzte der Vorstandsvorsitzende der Vistex-Gruppe in den Tod.



Aufnahmen, die auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) verbreitet wurden, zeigen wie Sanjay Shah (†56) in Begleitung des Managers Raju Datla (52) in einem gelben Korb in etwa acht Metern Höhe steht. Dazu Feuerwerk und dröhnende Musik. Hunderte Angestellte des Software-Unternehmens warten derweil gebannt vor einer Bühne auf die Keynote des CEO.

Als der Käfig heruntergelassen wird, kommt es zum Unglück: Sanjay Shah und sein Mitarbeiter stürzen zu Boden, als sich eine Befestigungskette löst und die Vorrichtung plötzlich umkippt.

Die Manager fielen fast acht Meter in die Tiefe und stürzten auf ein Betonpodest. Noch am Abend verstarb Sanjay Shah im Krankenhaus an seinen schrecklichen Verletzungen, berichtet die Tageszeitung "Times of India". Der ebenfalls schwer verletzte Rauju Datla kämpft noch um sein Leben.