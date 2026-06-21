Tragödie beim "Hurricane": Frau stirbt auf Festival-Gelände

Scheeßel - Tragödie auf dem "Hurricane": Am Sonntag ist eine 41-jährige Frau auf dem Gelände des Festivals in Scheeßel ( Niedersachsen ) verstorben.

Auf dem "Hurricane"-Festival in Scheeßel ist am Sonntag eine Besucherin gestorben. © Markus Hibbeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Festivalbesucherin, die mutmaßlich an Vorerkrankungen litt, im Beisein von Rettungskräften reanimationspflichtig.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte ihr Leben nicht gerettet werden.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder darauf, dass das Festival die Ursache für ihren Tod gewesen sein könnte. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Begleiter der 41-Jährigen, die alle gemeinsam im Bereich des Special-Needs-Campingplatzes gezeltet hatten, erlitten durch das Ereignis einen Schock und mussten durch einen Notfallseelsorger betreut werden.