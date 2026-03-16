Tragödie im Dschungel: Verlags-Erbe und schwangere Frau sterben bei Flugzeugabsturz
Esquipulas Palo Gordo (Guatemala) - Schweres Unglück im Regenwald von Guatemala! Nach dem Absturz einer Cessna 182 nahe einem kleinen Dorf konnten die Einsatzkräfte nur einen der vier Insassen lebend aus dem Wrack bergen. Unter den Toten befanden sich auch der norwegische Medienmogul Harald Stian Undrum (†53) und seine schwangere Lebensgefährtin Judith Mazariegos (†26).
So berichtete zuerst der örtliche Radiosender "Stereo 100" über den tragischen Absturz, der sich am vergangenen Samstag im Berggebiet des Bezirks "Barrios" ereignete.
Neben dem Paar war auch José Carlos Fuentes Orozco, ein Gynäkologe aus einem benachbarten Ort, unter den Toten. Daniel Darío Doherr Pérez, ein Fußballspieler, der die Cessna pilotierte, überlebte den Absturz schwer verletzt.
Aus welchem Grund das Kleinflugzeug abstürzte, ist noch unklar, doch die Ermittler vor Ort suchen weiterhin nach der Ursache.
Auch die norwegische Zeitung "Dagbladet" bestätigte den plötzlichen Tod des Erben des Schibsted-Verlags, zu dem in Norwegen zwei große Zeitungen gehören. Die Zeitung bezifferte 2022 das Vermögen von Undrum auf rund 60 Millionen norwegische Kronen (umgerechnet rund 5,4 Millionen Euro).
Undrum selbst ist die sechste Generation, an die der Schibsted-Verlag übertragen wurde.
Er war der Arzt, der bei dem Absturz sein Leben verlor
Millionenerbe meldete Insolvenz an
Doch der Lebensweg des Millionenerben war alles andere als geradlinig. Geboren wurde er nämlich in London, wobei er kurz nach seiner Geburt von der Familie Schibsted adoptiert wurde. Nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder mit einigen finanziellen Eklats für Aufsehen gesorgt hat, hat Undrum schließlich im Jahr 2024 Insolvenz angemeldet.
Aus einer früheren Ehe gingen bereits drei Kinder hervor. Und auch mit seiner neuen Ehefrau Judith erwartete der 53-Jährige ein Kind.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot: x.com/ConredGuatemala - Fotografías: Sistema CONRED, Screenshot: facebook.com/harald.undrum