Tragödie in Oberbayern: Landwirt von Traktor überrollt und getötet

Der 71-Jährige wurde von seinem Traktor überrollt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) © vschlichting/123RF

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwoch gegen 20 Uhr auf seinem Hof in Weßling (Landkreis Starnberg) damit beschäftigt, Holz mit einem an einem Traktor angebrachten Gerät zu spalten.

Der 71-Jährige arbeitete dabei alleine.

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zufolge setzte sich der Traktor beim Startvorgang unerwartet in Bewegung und überrollte den Landwirt.

Der Senior wurde unter einem der schweren Hinterreifen eingeklemmt und konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.