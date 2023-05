Tragödie vor Milchladen: Menschen plötzlich bewusstlos, elf Tote, darunter auch Kinder

Mitarbeiter der indischen National Disaster Response Force (NDRF) halfen bei der Evakuierung von Menschen wegen eines Gaslecks in Ludhiana. © Uncredited/National Disaster Response Force/AP/dpa

Zu dem Unglück kam es am Sonntag in der Stadt Ludhiana. Bislang starben offenbar elf Personen, fast ebenso viele seien verletzt worden, berichtet die New York Times. Beamte riegelten den betroffenen Stadtteil ab, Hunderte Einwohner wurden evakuiert.

Sämtliche Opfer wurden in einem Industriegebiet und dort in der Nähe eines Milchladens, eines Lebensmittelgeschäftes sowie eines Krankenhauses gefunden. Einige von ihnen hatten demnach in Wohnungen über den Geschäften gelebt

Weil sich in dem Gebiet auch Fabriken zur Herstellung von Kleidung befinden, wohnen und arbeiten dort vor allem Wanderarbeiter aus den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Bihar.

Vorläufige Untersuchungen der Opfer und der Verletzten legten laut Aussage einer Ärztin in dem behandelnden Krankenhaus nahe, dass das Nervensystem der Geschädigten betroffen sei. "Viele der Toten wurden zunächst bewusstlos in ihren Häusern aufgefunden", sagte die Medizinerin.

Nach Polizeiangaben waren unter den Toten auch drei Kinder im Alter von neun bis 16 Jahren, die alle aus derselben Familie stammten. Viele Menschen hätten außerdem bewusstlos nahe der Molkerei auf der Straße gelegen.