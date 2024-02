Umstürzende Bäume töten Menschen - schwere Unwetter sorgen für Zerstörung

Feuerwehrleute retten in San Bernardino, Kalifornien, eine Frau aus einem Obdachlosenlager. © Ethan Swope/AP/dpa

Behörden meldeten bislang drei Tote durch das Unwetter, wie US-Medien am gestrigen Montag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten. In der Nähe von Sacramento sei ein Mann auf seinem Hof von einem umstürzenden Baum erfasst worden und später seinen Verletzungen erlegen, teilte die Gerichtsmedizin von Sacramento County am Montag mit.

Auch in den anderen beiden Fällen seien im nördlichen Kalifornien zwei Menschen durch umstürzende Bäume tödlich verletzt worden, berichtete unter anderem der US-Sender CNN. Die Todesfälle ereigneten sich demnach bereits am vorgestrigen Sonntag.

Das Unwetter, das zunächst im Großraum San Francisco wütete, zog am Montag weiter gen Süden und erreichte Santa Barbara und Los Angeles. Der heftige Regen löste Schlammlawinen aus, überflutete Straßen und legte die Stromversorgung lahm.

Nach Angaben der Website PowerOutage waren hunderttausende Haushalte vorübergehend ohne Strom.