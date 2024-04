Unfall in Metallbaubetrieb: Arbeiter erleidet schwerste Verbrennungen

Mit einem Rettungshubschrauber kam der Arbeiter in eine Spezialklinik. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Das Unglück ereignete sich am Montagabend in einem Metallbaubetrieb in Weiding (Landkreis Cham), wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach wollte der Arbeiter eine Lackierpistole reinigen. Dabei kam es aus zunächst unklarem Grund zu einer Verpuffung an dem Arbeitsmittel.

Die Kleidung des Mannes geriet dadurch in Brand und er wurde schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 46-Jährigen in eine Spezialklinik.