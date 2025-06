21.06.2025 22:22 Unglück an Kinderspielplatz: Rettungsdienst und Polizei eilen zu Hilfe

Rettungseinsatz an einem Spielplatz in Heidelberg: Eine erwachsene Person wurde an einem Spielplatz von einem Ast getroffen und dabei verletzt.

Von Ivan Simovic

Heidelberg - Gefahr von oben. Polizei- und Rettungskräfte sind am heutigen Samstagnachmittag zu einem Einsatz in den Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim geeilt. Alles in Kürze Spielplatz-Unglück in Heidelberg: Rettungsdienst und Polizei eilen zu Hilfe

Person von herabfallendem Ast verletzt

Einsatz in Handschuhsheim, Rottmannstraße

Schwere der Verletzung noch unklar

Polizei gibt keine näheren Auskünfte Mehr anzeigen Rettungseinsatz in Heidelberg: Eine erwachsene Person wurde an einem Spielplatz von einem Ast getroffen und dabei verletzt. (Symbolbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa An einem Kinderspielplatz in der Rottmannstraße sei eine Person von einem herabfallenden Ast verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Wie schwer, ist allerdings bislang nicht bekannt. Ersten Berichten zufolge soll es sich bei dem Unglücksopfer um einen Erwachsenen handeln. Bestätigt wurde dies von den Beamten bisher jedoch nicht. Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, könne man zum aktuellen Zeitpunkt hierzu noch keine näheren Auskünfte geben. Erstmeldung von 20.30 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.22 Uhr

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa