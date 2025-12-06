Unglück auf der Zugspitze: Deutscher Alpinist von Lawine in den Tod gerissen

Ehrwald - Ein 19-jähriger Alpinist aus Deutschland ist auf einem Klettersteig in Österreich tödlich verunglückt.

Ein 19-jähriger Deutscher wurde auf einem Klettersteig in Österreich von einer Lawine mitgerissen und dabei getötet. (Symbolfoto) © Udo Bernhart/hon/dpa

Der junge Mann aus dem Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg sei auf einem Klettersteig an der Zugspitze von einem Schneebrett erfasst und über steiles, felsiges Gelände mitgerissen worden, teilte eine Sprecherin der Polizei in Tirol mit.

Trotz des Einsatzes der Bergrettung sei jede Hilfe für den 19-Jährigen zu spät gekommen. Er war laut Polizei im Moment des Lawinenabgangs ungesichert unterwegs.

Sein 21 Jahre alter Begleiter aus dem Landkreis Lörrach sei dagegen mit einem Karabiner am Seil gesichert gewesen. Deshalb sei er nicht in die Tiefe gestürzt.