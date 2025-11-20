Ursache für Brückeneinsturz enthüllt: Lag alles nur an einem losen Kabel?

Baltimore (USA) - Ein einziger lose installierter Draht hat nach Erkenntnissen der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB eine große Brücke in Maryland einstürzen lassen.

Das Containerschiff Dali brachte die Brücke in Baltimore zum Einsturz. © Uncredited/Maryland National Guard/AP/dpa

Wie Fox News berichtete, führte das lose Kabel in Zusammenhang mit unzureichender Aufsicht und fehlenden Sicherheitsanalysen zu dem Unglück.

Die bekannte Francis Scott Key Bridge in Baltimore war im März 2024 überraschend eingestürzt, als das Frachtschiff Dali mit dem Bauwerk kollidierte.

Ein falsch verlegtes Signalkabel hatte zu einem vollständigen Stromausfall auf dem Schiff geführt. Die Besatzung reagierte zwar rasch, doch der Neustart der Systeme gelang zu spät, um die Kollision mit einem der Hauptpfeiler zu verhindern.

Der Einschlag führte zum Einsturz großer Teile der Brücke in den Patapsco River, wodurch eine wichtige Verkehrsader lahmgelegt wurde.

Laut der NTSB-Ermittler wurden an Bord der Dali kritische elektrische Systeme im manuellen statt im automatischen Modus betrieben.

Außerdem nutzte die Crew offenbar eine Spülpumpe fälschlicherweise als Servicepumpe.