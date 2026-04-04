"Verfolgt mich bis heute": Diese Summe fordern Überlebende von Crans-Montana

Crans-Montana (Schweiz) - Nach dem verheerenden Feuerinferno mit 41 Toten und 115 Verletzten in einer Bar von Crans-Montana werden Schadenersatzforderungen laut. Eine betroffene Familie aus dem Kanton Waadt hat nun konkrete Zahlen in die Öffentlichkeit gebracht.

Die Familie zweier Schwerverletzter will nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana eine Entschädigung in Millionenhöhe gezahlt bekommen. © Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

So verlangen die Geschwister Fabienne (18) und Gilles I. (25, Namen geändert) und ihre Angehörigen insgesamt 56 Millionen Franken (rund 61 Millionen Euro) von den Besitzern der Location, wie "Blick" schreibt.

Die beiden Schwerverletzten würden seit dem traumatischen Vorfall unter physischen und psychischen Folgeschäden leiden. "Was ich erlebt habe, verfolgt mich bis heute", sagte Gilles.

Laut Bericht bemerkte Fabienne zuerst, dass hereingebrachte Wunderkerzen die Decke entflammt hatten. Sie schrie demnach mehrfach: "Es brennt!", wie Blick aus Ermittlungen zitiert.

Ihr Bruder habe sie in Richtung Treppe geschoben, um ins Freie zu gelangen. Doch da hatte bereits das Feuer über ihnen gelodert. Menschenmengen hätten den Ausgang vom Keller nach oben versperrt. Die 18-Jährige habe geglaubt, sterben zu müssen.