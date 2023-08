Verheerende Explosion in Gewerbegebiet - Mindestens 25 Tote

Die Explosion forderte mindestens 25 Menschenleben. © STRINGER / AFP

Nachdem am Montag eine Explosion in einem Gewerbegebiet am Rande der Hauptstadt Santo Domingo einen ganzen Straßenzug in Schutt und Asche gelegt hatte, hat die Regierung des Karibikstaates eine mehrtägige Staatstrauer angeordnet.

Bislang gehen die Behörden von 25 Toten und 69 Verletzten aus, berichtet der Sender SIN. Auch ein Baby befindet sich demnach unter den Toten.

Warum es zur Explosion in dem Lagerhaus im Vorort San Cristobal kam, soll nun ermittelt werden.