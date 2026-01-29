Schlitten an Auto befestigt: Fahrt endet für jungen Mann (†22) tödlich

Nowiny (Polen) - Es sollte ein großer Spaß im Schnee werden - doch eine Schlittenfahrt in der polnischen Stadt Nowiny endete tragisch .

Das Trio hatte die Idee, den Schlitten ans Auto zu hängen - mit fatalen Folgen. (Symbolfoto) © 123RF/algeba

Wie die polnische Nachrichtenseite Wydarzenia w Interia berichtet, kamen drei junge Männer im Alter von 20, 21 und 22 Jahren in der Nacht zum Mittwoch gegen 23 Uhr auf die Idee, einen Schlitten an ein Auto zu binden.

Der 20-Jährige saß dabei hinter dem Steuer eines Škoda, während die beiden anderen Männer auf dem Schlitten mitfuhren.

In einer Rechtskurve geriet der Schlitten dann plötzlich außer Kontrolle und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Dacia zusammenstieß.

Die beiden Männer auf dem Gefährt wurden bei dem Aufprall schwer verletzt.