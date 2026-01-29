 1.619

Schlitten an Auto befestigt: Fahrt endet für jungen Mann (†22) tödlich

Es sollte ein großer Spaß im Schnee werden - doch eine Schlittenfahrt in der polnischen Stadt Nowiny endete tragisch.

Von Isabel Klemt

Nowiny (Polen) - Es sollte ein großer Spaß im Schnee werden - doch eine Schlittenfahrt in der polnischen Stadt Nowiny endete tragisch.

Das Trio hatte die Idee, den Schlitten ans Auto zu hängen - mit fatalen Folgen. (Symbolfoto)
Das Trio hatte die Idee, den Schlitten ans Auto zu hängen - mit fatalen Folgen. (Symbolfoto)  © 123RF/algeba

Wie die polnische Nachrichtenseite Wydarzenia w Interia berichtet, kamen drei junge Männer im Alter von 20, 21 und 22 Jahren in der Nacht zum Mittwoch gegen 23 Uhr auf die Idee, einen Schlitten an ein Auto zu binden.

Der 20-Jährige saß dabei hinter dem Steuer eines Škoda, während die beiden anderen Männer auf dem Schlitten mitfuhren.

In einer Rechtskurve geriet der Schlitten dann plötzlich außer Kontrolle und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Dacia zusammenstieß.

Tragischer Unfall an Klippe: 23-Jähriger rutscht auf Felsen aus und stirbt
Unglück Tragischer Unfall an Klippe: 23-Jähriger rutscht auf Felsen aus und stirbt

Die beiden Männer auf dem Gefährt wurden bei dem Aufprall schwer verletzt.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen erlag der 22-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/algeba

Mehr zum Thema Unglück: