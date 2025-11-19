Von heftigem Schneesturm überrascht: Zwei Deutsche sterben in chilenischem Nationalpark

Punta Arenas (Chile) - Für zwei deutsche Wanderer hatte ein Ausflug in den chilenischen Nationalpark Torres del Paine (Region Patagonien) tödliche Folgen.

Die chilenischen Nationalgarde unterstützte bei der Suche nach den verunglückten Touristen. © HANDOUT / CHILE'S CARABINEROS / AFP

Die Touristen seien von einem heftigen und plötzlich auftretendem Schneesturm überrascht worden und in der Folge tödlich verunglückt, erklärte José Antonio Ruiz, Regierungsvertreter der Provinz Magallanes, am Dienstag im Fernsehsender T13.

Neben den beiden Deutschen seien demnach auch zwei Mexikaner sowie ein britischer Staatsangehöriger ums Leben gekommen.

"Die Gespräche mit den zuständigen Konsuln über die Rückführung der Leichen haben bereits begonnen", betonte Ruiz.

Vier Personen, die zwischenzeitlich als vermisst galten, konnten hingegen lebend gefunden werden, erklärte er außerdem aus.

Der Unglücksort sei wegen des Wetterumschwungs allerdings nur schwer zu erreichen. Immerhin würden dort aktuell Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 km/h vorherrschen, zudem gäbe es schwere Schneefälle. In der Region hat gerade erst der Frühling begonnen.