23.09.2024 12:17 Von Scheunendach vier Meter in die Tiefe gestürzt: 11-Jähriger schwer verletzt

Von Kim Marie Moser

Essingen - Was für ein riesiger Schreck: Am gestrigen Sonntagnachmittag gab es einen Rettungseinsatz in Essingen. Der Junge hatte bei Dachsanierungsarbeiten einer Scheune geholfen. (Symbolbild) © 123rf/sdicks Wie die Polizei berichtete, war ein elfjähriger Junge gegen 13.40 Uhr bei Sanierungsarbeiten von einem Scheunendach gestürzt – und dabei etwa vier Meter in die Tiefe gefallen. Dabei verletzte sich der Junge schwer, musste schließlich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details rund um den Vorfall waren zunächst unklar.

