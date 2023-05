Vor den Augen ihrer Eltern: Junge Frau stirbt beim Kartenspielen

Die Ärzte vermuten, dass Dani an einer Lungenembolie verstarb, die durch ein Blutgerinnsel verursacht wurde, welches sich aufgrund der Operation am Bein der 26-Jährigen gebildet hatte.

Die junge Frau aus Moreton Bay in Australien hatte sich für einige Zeit bei ihren Eltern einquartiert, um sich von einem chirurgischen Eingriff zu erholen. Dani hatte sich einige Wochen zuvor das Bein gebrochen, was operativ behandelt werden musste.

Die lebenslustige Australierin wollte die Welt bereisen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/jan_rosa

Die abschließenden Ergebnisse der Autopsie stehen allerdings noch aus.

Die lebensfrohe Australierin hinterlässt neben ihrer Familie auch viele Freunde, die mit ihr planten, die Welt zu bereisen. "Sie wäre überall hingegangen, wenn sie könnte. Sie wollte einfach alles sehen und erleben", so Chantelle Lay, eine Freundin der Familie.

Danis Freundin Janis Michel trauerte öffentlich auf Instagram: "Oh meine Dani, ich kann den Schmerz und die Traurigkeit nicht fassen, dass du nicht mehr da bist. Deine Liebe und Freundlichkeit war so rein und dass du in mir den Wunsch geweckt hast, ein besserer Mensch zu sein." Sie würde sich immer an die "gemeinsame Zeit" erinnern und in ihrem Gedenken die Welt erkunden.

Über eine GoFundMe-Seite sammelt Chantelle Lay Geld für die Duchatels. Damit soll neben der Beerdigung auch eine Auszeit der Eltern ermöglicht werden. "Damit können sie zu Hause bleiben, sich die Zeit nehmen, um den Verlust ihrer Tochter zu betrauern."