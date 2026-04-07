Wanderung endet im Albtraum: Mann kämpft nach über 100 Bienenstichen um sein Leben

Arizone (USA) - Ein Mann war am Samstag im Naturschutzgebiet "Lookout Mountain Preserve" im US -Bundesstaat Arizona unterwegs, doch die Wanderung nahm ein fatales Ende.

Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. © Screenshot/Facebook/Phoenix Fire Department

Wie das Phoenix Fire Department berichtet, wurde der Wanderer nahe dem Gipfel des Lookout Mountain plötzlich von mehreren Bienen attackiert und erlitt dabei über 100 Stiche.

Er konnte den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen, schaffte es jedoch, den Notruf abzusetzen. Daraufhin wurde er per Hubschrauber vom Berg geborgen.

Anschließend wurde der Mann umgehend ins Krankenhaus gebracht.