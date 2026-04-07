Wanderung endet im Albtraum: Mann kämpft nach über 100 Bienenstichen um sein Leben
Arizone (USA) - Ein Mann war am Samstag im Naturschutzgebiet "Lookout Mountain Preserve" im US-Bundesstaat Arizona unterwegs, doch die Wanderung nahm ein fatales Ende.
Wie das Phoenix Fire Department berichtet, wurde der Wanderer nahe dem Gipfel des Lookout Mountain plötzlich von mehreren Bienen attackiert und erlitt dabei über 100 Stiche.
Er konnte den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen, schaffte es jedoch, den Notruf abzusetzen. Daraufhin wurde er per Hubschrauber vom Berg geborgen.
Anschließend wurde der Mann umgehend ins Krankenhaus gebracht.
Sein Zustand verschlechterte sich jedoch rapide, seitdem kämpft er um sein Leben.
Die Feuerwehr warnt Wanderer, Bienenstöcke nicht zu stören, und rät zudem, helle Kleidung zu tragen, auf Duftstoffe zu verzichten und im Notfall Kopf und Gesicht zu schützen.
Titelfoto: Collage: Screenshots/Facebook/Phoenix Fire Department