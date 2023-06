War ein Elektromoped der Auslöser? Sieben Familienmitglieder sterben bei Hausbrand

Havanna - Ein g rausames Feuer forderte das Leben von sieben Mitgliedern einer Familie: Nach einem Brand im Zentrum der kubanischen Hauptstadt Havanna sind am heutigen Mittwoch fünf Erwachsene und zwei Kinder ums Leben gekommen.

Wie die Regierung von Havanna auf Facebook mitteilte, stand das aus Holz und Steinen bestehende Bauwerk in den frühen Morgenstunden plötzlich in Flammen.

"Wir sprechen unsere Beileidsbekundungen an die Familie, Freunde und Angehörigen der Verstorbenen heute Morgen bei einem bedauerlichen Brand in einem Haus in Zentrum Havannas aus."