Elfjährige setzt sich ans Steuer und gibt Gas, dann kommt es zum Unglück

Wechingen - Schlimmes Unglück im schwäbischen Wechingen! Eine Teenagerin hat in Schwaben mit einem Auto die Mutter ihrer Freundin überrollt und schwerst verletzt.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei am heutigen Dienstagvormittag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagabend gegen 19 Uhr.

Was war passiert? Während sich die Eltern der beiden Mädchen in einem Hof in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) unterhielten, habe sich die Elfjährige auf den Fahrersitz des abgestellten Autos gesetzt und den Zündschlüssel umgedreht, der noch steckte.

Da der Rückwärtsgang eingelegt war, sei der Wagen nach hinten gefahren, als das Mädchen das Gaspedal betätigte.

Im Zuge dieses Vorgangs sei die 39 Jahre alte Mutter ihrer Freundin überrollt worden, die noch versuchen wollte, den Schlüssel abzuziehen. Anschließend prallte der Wagen gegen das Nachbarhaus. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau daraufhin mit schwersten inneren Verletzungen in eine Klinik.