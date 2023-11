17.11.2023 16:57 5.144 Unglück auf dem Gleis: ICE kracht mit Regionalbahn zusammen

Am Freitagnachmittag ist am Bahnhof Reichertshausen ein ICE möglicherweise entgleist. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei im Einsatz gewesen.

Von Marco Schimpfhauser

Reichertshausen – Am Freitagnachmittag kam es auf der Bahnstrecke zwischen München und Ingolstadt zu einem schweren Bahn-Unfall. Auf der Bahnstrecke zwischen München wurden bei einem Unfall zwischen einem ICE und einer Regionalbahn mehrere Personen verletzt. © vifogra / Haubner Laut Polizeiangaben habe es einen "seitlichen Kontakt" zwischen einem ICE und einer Regionalbahn gegeben. Derzeit gibt es unterschiedliche Meldungen, ob der ICE dabei entgleist – oder stellenweise aus der Schienenführung gestoßen – wurde. Es gilt nach ersten Meldungen als ausgeschlossen, dass es sich dabei um einen Frontalunfall handle. Laut noch unbestätigten Meldungen befanden sich rund 450 Passagiere an Board, die beinahe alle unverletzt geblieben sein sollen. Die Polizei meldete zuerst sechs verletzte Personen, später wurde auf sieben korrigiert. Man schließe nicht aus, dass die Zahl der Verletzten im Laufe der Zeit weiter nach oben steigen könne, da der Einsatz noch laufe. Es ist ein massives Aufgebot an Rettungskräften vor Ort. Die Evakuierung des Regionalzuges ist bereits abgeschlossen. Weitere Details und offizielle Informationen von den zuständigen Stellen liegen zu dem Unfall im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm derzeit noch nicht vor. Erstmeldung 15.36 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.50 Uhr.

