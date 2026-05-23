Zwei Safari-Touristen tot in Krüger-Nationalpark entdeckt: Auto spurlos verschwunden

Im berühmten Krüger-Nationalpark wurden zwei tote Touristen entdeckt. Ihr Auto ist verschwunden, die Ermittlungen laufen. (Archivfoto) © Steffen Trumpf/dpa

Andere Besucher hätten die Leichen am Freitag in der Nähe eines Flusses im Pafuri-Gebiet im Norden des riesigen Parks gefunden, teilte die südafrikanische Parkbehörde mit. Die zwei Besucher, deren Nationalität nicht mitgeteilt wurde, seien am Vortag nicht in ihr Camp zurückgekehrt.

Das Auto, mit dem die Touristen unterwegs waren, sei zudem verschwunden. Die Polizei habe nun die Ermittlungen übernommen, sagte Forstminister Willie Aucamp der Mitteilung zufolge. Es sei der erste Vorfall dieser Art in der Geschichte des Nationalparks.

Die Angehörigen seien informiert und würden bei der Anreise und der Rückführung der Leichen unterstützt, hieß es. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Sicherheitslage in dem Nationalpark mit Hunderttausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem 2022 ein deutscher Urlauber auf dem Weg zu einem Safari-Urlaub bei einem Überfall in der Nähe des Parks erschossen worden war.