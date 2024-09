Zwölfjähriger stürzt während Kreuzfahrt in den Tod

Galveston (USA) - Ein zwölfjähriger Junge war mit seiner Familie auf dem bekannten Kreuzfahrtschiff "Harmony of the Seas", um seinen Geburtstag zu feiern, doch er überlebte die Reise nicht ...

Das "Harmony of the Seas" ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Es hat eine Länge von circa 362 Meter und kann bis zu 8000 Passagiere und Besatzungsmitglieder aufnehmen. © EPA/EDWARD BOONE

Das Unglück geschah während der letzten Nacht einer Karibik-Kreuzfahrt, wie "The Sun" berichtete.

Der Junge spielte mit anderen Kindern, die er auf der Reise kennengelernt hatte, als er plötzlich über die Reling stürzte.

Im Inneren des Schiffs fiel er laut Augenzeugen von einem Balkon auf dem 14. Deck runter bis zum 8. Deck, wo sich Bars und Restaurants befinden.

Mitglieder der Besatzung versuchten noch, ihn zu reanimieren - leider vergeblich. Als das Schiff am vergangenen Sonntag in Galveston im US-Bundesstaat Texas ankam, war der Junge bereits tot.



Warum genau das Kind in die Tiefe stürzte, ist bislang unklar. Örtliche Behörden untersuchen den Vorfall.

Das Kreuzfahrtunternehmen "Royal Caribbean" bestätigte den Tod eines Passagiers an Bord, nannte dazu aber keine Einzelheiten.