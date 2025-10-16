 4.041

Erneut massive Störungen bei PayPal

Viele Nutzer des Online-Bezahldienstes "PayPal" sind seit Donnerstagnachmittag von massiven Störungen betroffen.

Von Malte Kurtz

Berlin - Viele Nutzer des Online-Bezahldienstes "PayPal" sind seit Donnerstagnachmittag von massiven Störungen betroffen.

Viele Nutzer können derzeit nicht auf ihr PayPal-Konto zugreifen. (Symbolbild)
Viele Nutzer können derzeit nicht auf ihr PayPal-Konto zugreifen. (Symbolbild)  © Sebastian Kahnert/dpa

Derzeit ist es für viele User nicht möglich, sich in ihr PayPal-Konto einzuloggen.

Versucht man sich anzumelden, erscheint die Meldung: "Beim Einloggen ist ein Fehler aufgetreten."

Die Ursache dafür ist bisher unklar, das Unternehmen hat dazu noch keine Stellungnahme veröffentlicht.

Ukraine-Krieg: Trump kündigt Treffen mit Putin an
Ukraine Ukraine-Krieg: Trump kündigt Treffen mit Putin an

Auf der Website "Allestörungen.de" ist gegen circa 17 Uhr ein massiver Anstieg von Störungsberichten zu sehen.

Erst Ende August kam es bei PayPal zu größeren Problemen aufgrund eines Ausfalls des Sicherheitssystems. In der Folge blockierten mehrere Bankhäuser die über PayPal abgewickelten Zahlungen.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Mehr zum Thema Verbraucherzentrale: