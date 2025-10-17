Erneut massive Störungen bei PayPal

Berlin - Viele Nutzer des Online-Bezahldienstes "PayPal" sind seit Donnerstagnachmittag von massiven Störungen betroffen.

Viele Nutzer können derzeit nicht auf ihr PayPal-Konto zugreifen. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Derzeit ist es für viele User nicht möglich, sich in ihr PayPal-Konto einzuloggen.

Versucht man sich anzumelden, erscheint die Meldung: "Beim Einloggen ist ein Fehler aufgetreten."

Die Ursache dafür ist bisher unklar, das Unternehmen hat dazu noch keine Stellungnahme veröffentlicht.

Auf der Website "Allestörungen.de" ist gegen circa 17 Uhr ein massiver Anstieg von Störungsberichten zu sehen.