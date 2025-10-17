6.179
Erneut massive Störungen bei PayPal
Berlin - Viele Nutzer des Online-Bezahldienstes "PayPal" sind seit Donnerstagnachmittag von massiven Störungen betroffen.
Derzeit ist es für viele User nicht möglich, sich in ihr PayPal-Konto einzuloggen.
Versucht man sich anzumelden, erscheint die Meldung: "Beim Einloggen ist ein Fehler aufgetreten."
Die Ursache dafür ist bisher unklar, das Unternehmen hat dazu noch keine Stellungnahme veröffentlicht.
Auf der Website "Allestörungen.de" ist gegen circa 17 Uhr ein massiver Anstieg von Störungsberichten zu sehen.
Erst Ende August kam es bei PayPal zu größeren Problemen aufgrund eines Ausfalls des Sicherheitssystems. In der Folge blockierten mehrere Bankhäuser die über PayPal abgewickelten Zahlungen.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa