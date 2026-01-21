Verbraucherzentrale verrät: DAS ist die Mogelpackung des Jahres 2025

Hamburg - Das Ergebnis war eindeutig! Verbraucher haben die Mogelpackung des Jahres 2025 gewählt - es ist die Alpenmilch-Schokolade von Milka. Das Produkt erreichte bei der Abstimmung einen neuen Rekordwert.

Die Alpenmilch-Schokolade wurde zur Mogelpackung des Jahres 2025 gewählt. © Verbraucherzentrale Hamburg und Canva.com

Seit zwölf Jahren führt die Verbraucherzentrale Hamburg mittlerweile die Umfrage durch, doch noch nie erreichte ein Produkt einen so hohen Stimmanteil. Von den 34.731 abgegebenen Stimmen fielen alleine 23.165 auf die Milka-Schokolade. Das macht einen Anteil von 66,7 Prozent.

"Die Verbraucherinnen und Verbraucher haben ihrem Ärger mit großer Deutlichkeit Luft gemacht", erklärte Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. "Die subtile Reduzierung der Füllmenge bei Milka empfinden viele als dreiste Mogelpackung. Das Abstimmungsergebnis ist ein Denkzettel, wie man ihn deutlicher kaum geben kann."

Der Grund für die Entscheidung ist simpel: Hersteller Mondelez hatte Anfang 2025 die Tafel Schokolade dünner gemacht, dafür aber den Preis angehoben. Waren es vorher noch 100 Gramm für 1,49 Euro, waren es zu Jahresbeginn nur noch 90 Gramm für 1,99 Euro. Das entsprach einer Preiserhöhung von 48 Prozent.

Den Kunden fiel das Vorgehen allerdings kaum auf, denn die Verpackung und das Aussehen blieben unverändert. Auch andere Milka-Sorten waren davon betroffen.