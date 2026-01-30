Team öffnet zwei Wände in alter Villa: Was sie dahinter finden, raubt ihnen den Atem
Pottsville (Pennsylvania, USA) - Diese Villa ist in jedem Fall eine besondere Immobilie. Sie steht seit 1913 in Pottsville, Pennsylvania, wo sie einst der Familie Yuengling, den Gründern der ältesten Brauerei Amerikas, gehörte. Das ist jedoch lange her. Schon 1978 wurde die sogenannte "Yuengling Mansion" der Stadt zur Verfügung gestellt, weil die Familie es ihr schenkte. Diese Schenkung führte zur Gründung des "Schuylkill County Council for the Arts", der sich bis heute um das Anwesen kümmert. Doch erst jetzt gab es dort eine große Überraschung.
Marley Mikovich, Geschäftsführerin des "Historic Yuengling Mansion" und des Schuylkill County Council for the Arts, erzählte Newsweek diese Woche, dass die Sache kurz vor Weihnachten 2025 ins Rollen gekommen sei.
Zwar habe man schon lange gewusst, dass sich seit den 1980er-Jahren hinter zwei Wänden Teile eines alten Badezimmers befanden, diese seien jedoch nie geöffnet worden, so Mikovich. Erst im Januar 2026 sollte es endlich so weit sein.
"Wir wussten, dass sich an dieser Stelle ein Badezimmer befunden hatte. Es war das Hauptbadezimmer von Herrn und Frau Yuengling. Aber wir wussten nicht, was genau sich hinter den Wänden befand", erklärte sie dem US-Magazin.
Schließlich schlug das Team die Wände ein. Als Mikovich und ihr Kollege einen ersten Blick durch die Löcher werfen konnten, raubte es ihnen den Atem.
Hinter Wänden verbergen sich perfekt erhaltene Badezimmerteile
"Wir waren total erstaunt", sagte Mikovich. "Es gab zwar immer wieder Gerüchte darüber, was sich dort noch verbergen könnte. Aber wir hätten nie erwartet, so kunstvolle Details wie die Duschkabine in Rippenform oder die wunderschönen Berglorbeerfliesen zu finden."
In einem seit einer Woche auf Instagram verfügbaren Video ist die Entdeckung der beiden zu sehen. Als sie in dem kuriosen Clip durch die Wände durch sind, offenbaren sich die wirklich gut erhaltenen Badezimmerteile.
Das beeindruckt auch die User. So sind nach einer Woche bereits 7,7 Millionen Klicks auf Instagram zusammengekommen. Aber wie geht es nun mit der Villa weiter?
"Wir hoffen, den Raum in Zukunft vollständig zu öffnen und zu restaurieren. Als gemeinnützige Organisation ist dieses Projekt jedoch von der Verfügbarkeit von Fördermitteln abhängig", erklärte Mikovich.
Eines ist hingegen sicher: Da die Villa nicht mehr zum Wohnen genutzt wird, sondern als Besucherzentrum dient, wird das Bad vorerst nicht mehr seiner eigentlichen Funktion nachkommen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/historicyuenglingmansion