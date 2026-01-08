Rückruf bei Kaufland: Gefahr durch Plastikteilchen im Spinat

Neckarsulm (Deutschland) - Kaufland ruft tiefgefrorenen Spinat der Eigenmarke K-Classic zurück. Grund sind mögliche Plastikteilchen im Produkt, weshalb Kunden den Spinat nicht essen sollten.

Das Produkt der Eigenmarke von Kaufland kann in allen Filialen zurückgegeben werden. © Bernd Weißbrod/dpa

Wegen möglicher Fremdkörper aus Plastik in dem Tiefkühlspinat ruft der Discounter das Produkt seiner Eigenmarke zurück.

Es handele sich um K-Classic-Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren, 1000 Gramm, mit der Identifikationsnummer GTIN 4337185811425 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2027, teilte das Unternehmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit.

Das betroffene Produkt betreffe die Charge L5435 DD. Es wurde in ganz Deutschland verkauft und stammt von dem belgischen Hersteller Flanders Best NV. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Plastikfremdkörper enthalten seien.