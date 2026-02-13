Neue Betrugsmasche: Jetzt bittet selbst der Chatbot zur Kasse

Leipzig - In den letzten Wochen hat die Verbraucherzentrale vor neuen Betrugsmaschen gewarnt. Die Betrüger nutzen unter anderem Love Scamming und seit Kurzem auch KI-Sprachklone, die klingen, wie die eigenen Familienmitglieder . Weiterhin beliebt bleibt die Methode des "Phishing". In den letzten Tagen wurden mehrere Betrüger-Mails verschickt.

In der Schule, auf der Arbeit oder im Alltag: Immer mehr Menschen greifen auf Chatbots zurück und bezahlen teilweise auch für Premium-Abonnements. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Aktuell gehen vermehrt Fake-E-Mails im Namen von "OpenAI" herum. Das US-amerikanische Softwareunternehmen steckt unter anderem hinter der beliebten Chatbot-KI "ChatGPT". Davor warnt jetzt auch die Verbraucherzentrale Sachsen (VBZ).

Immer mehr Menschen vertrauen im Alltag auf die KI und genau mit dieser Angst, spielen die Betrüger.

In E-Mails sprechen sie von angeblich fehlgeschlagenen Zahlungen und behaupten, dass kostenpflichtige Abonnements, wie "ChatGPT Plus" nicht verarbeitet werden konnten.

Die Nutzerinnen und Nutzer sollen ihre Zahlungsdaten über einen beigefügten Link aktualisieren.