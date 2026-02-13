Verbraucherzentrale geht gegen Preisfalle der Deutschen Bahn vor

Hamburg/Frankfurt - Die Verbraucherzentrale geht gegen "eine Preisfalle" der Deutsche Bahn vor. Die Klage richtet sich gegen eine Klausel in den Verträgen von "My BahnCard" für junge Menschen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat eine Klage gegen die Deutsche Bahn eingereicht. Der Grund: eine Preisfalle. © Marcus Brandt/dpa

Konkret gehe es darum, dass das vergünstigte Abo der "My BahnCard" für junge Leute bis 26 Jahre mit dem 27. Geburtstag bislang automatisch in einen regulären BahnCard-Vertrag umgewandelt wird - ohne Zustimmung durch die Kunden.

Das Problem: Dieses Abonnement ist deutlich teurer. Die Verlängerung erfolgt außerdem direkt für ein weiteres Jahr.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale Hamburg handle es sich hierbei um "unzulässige Vertragsbedingungen". Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main wurde deshalb eine Klage gegen die DB Fernverkehr AG eingereicht.

Ziel des Anliegens sei es, die Klausel zukünftig zu untersagen. "Junge Menschen nutzen die BahnCard meist über mehrere Jahre hinweg. Dass sie sich ausgerechnet nach dem 27. Geburtstag in ein deutlich kostspieligeres Abo verlängert, kommt für viele völlig überraschend", erklärt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.