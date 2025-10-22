Ware geht plötzlich "verloren": Sachsens Verbraucherzentrale warnt vor diesem China-Shop

Dresden - Hier ist höchste Vorsicht geboten: Die sächsische Verbraucherzentrale warnt derzeit vor dem China-Shop "Orthoback".

Plötzlich verschwundene Retouren - offenbar ein großes Problem beim China-Shop "Orthoback". (Symbolfoto) © 123rf/serezniy

Wie der gemeinnützige Verein mitteilte, haben sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen über die Einkaufsplattform beklagt, die von der "Fair Commerce Limited" mit Sitz in Hongkong betrieben wird.

Viele Betroffene hätten geschildert, dass sie Ware erhielten, obwohl der Bestellvorgang abgebrochen sei. Andere wiederum hätten doppelte Lieferungen zugeschickt bekommen.

Daneben würde die Ware mangelhafte Produktqualität aufweisen und nur schwierig zu reklamieren sein. "Ein zentrales Problem: Rücksendungen müssen auf eigene Kosten nach China geschickt werden - oft für 30 Euro oder mehr", heißt es.

Auf Rückzahlung des Kaufpreises würden Kunden häufig vergeblich warten, weil die Produkte auf dem Rückweg angeblich plötzlich "verloren" gegangen seien, wie der Verkäufer erklärt hätte.

"Teilweise wurden sogar Forderungen an Inkassounternehmen übergeben, obwohl Vereinbarungen über Kaufpreisreduzierungen zugesagt waren", lauten weitere Beschwerden.