50.000 Tiere getötet: Vogelgrippe wütet in Schwäbisch Hall!

In einem größeren Putenmastbetrieb sei die Geflügelpest ausgebrochen, teilte das Agrarministerium mit. Nachdem immer mehr Tiere erkrankt und verendet seien, seien die Puten des betroffenen Bestandes tierschutzgerecht getötet worden, wie das Landratsamt am Abend bestätigte. So soll eine Ausbreitung auf weitere Bestände verhindert werden.

Die Stallbestände sollen in der kommenden Zeit auf Krankheit geprüft werden. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Das zuständige Veterinäramt Schwäbisch Hall ermittelt nun, wie es zum Ausbruch der Seuche kommen konnte. Die Puten in dem Betrieb wurden demnach in reiner Stallhaltung gehalten.

Um den Betrieb hat das Landratsamt per Allgemeinverfügung eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und eine Überwachungszone mit mindestens zehn Kilometern Radius festgelegt. In der Schutzzone sollen in den nächsten Tagen alle Geflügelbestände untersucht werden, in der Überwachungszone soll es Stichproben geben.

In diesen Zonen gilt zudem fortan eine Stallpflicht für Geflügel, es bestehen unter anderem strenge Dokumentations- und Meldepflichten und ein Beförderungsverbot für Eier und Geflügelfleisch.

Geflügelausstellungen und -märkte sind innerhalb des gesamten Landkreises bis auf Weiteres untersagt. Die Maßnahmen müssen laut Landratsamt für mindestens 30 Tage eingehalten werden.