60.000 Tiere getötet: Geflügelpest-Verdacht in Mastbetrieb in Feuchtwangen

Feuchtwangen - In einem Geflügelbetrieb im Bereich der Stadt Feuchtwangen in Mittelfranken gibt es nach Behördenangeben den dringenden Verdacht auf einen Ausbruch der tödlich verlaufenden Geflügelpest.

Der Hoftierarzt hatte das Veterinäramt demnach am Samstag über eine Häufung verendeter Tiere informiert.

In Bayern nehmen die Ausbrüche nach Angaben des Landesamts seit vergangenem Oktober bei Wildvögeln und Geflügel zu. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Dort müssen Geflügelbestände nach Risikobewertung klinisch untersucht werden. In welchen Kommunen und Ortsteilen genau, soll in Kürze ermittelt und veröffentlicht werden.



Das Töten der Puten sei unabdingbar, da die Geflügelpest bei Puten nahezu immer tödlich verlaufe und die Tiere an dieser Seuche qualvoll verenden würden, hieß es in der Mitteilung des Landratsamts.

Zuletzt hatte es im Dezember 2024 im Landkreis Ansbach einen Ausbruch in einem Betrieb in Lehrberg gegeben.

Die Geflügelpest oder Vogelgrippe genannte Aviäre Influenca ist eine Infektionskrankheit. Das hochansteckende Virus kann von Wildvögeln auf Zuchttiere übertragen werden. Infiziertes Geflügel stirbt meist an der Krankheit.

In Bayern nehmen die Ausbrüche nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittel seit vergangenem Oktober bei Wildvögeln und Geflügel zu – verteilt über fast das ganze Bundesland.

Auch Arbeiter in Geflügelbetrieben können in seltenen Fällen angesteckt werden. Doch in Europa sind laut Gesundheitsministerium solche Erkrankungen noch nicht nachgewiesen worden. Das Virus wird nicht durch Lebensmittel verbreitet.