Vogelgrippe-Alarm! Fünf tote Schwäne an sächsischer Talsperre entdeckt

Im Vogtland wurden fünf tote Schwäne gefunden - alle hatten das Vogelgrippe-Virus in sich. Nun schlagen die Behörden Alarm.

Von Julian Winkler

Weischlitz - Vogelgrippe-Alarm im Vogtland! An der Talsperre Pirk wurden insgesamt fünf tote Schwäne gefunden - alle hatten das für Vögel gefährliche Virus in sich und starben vermutlich auch daran. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft: Ein großer Geflügel-Betrieb in der Nähe der Talsperre musste bereits seine Tiere in Ställen unterbringen.

Die Talsperre Pirk im Vogtland: Hier wurden Ende März fünf tote Schwäne entdeckt - alle waren mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert. © Ellen Liebner Wie das Landratsamt Vogtlandkreis mitteilt, wurden am 26. März wurden vier tote Schwäne und einen Tag später ebenfalls ein toter Schwan an der Talsperre Pirk aufgefunden. Sofort wurde das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) eingeschaltet - die Tiere wurden in ein spezielles Labor gebracht und untersucht.



Ergebnis: Alle fünf Schwäne hatten Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, in sich. Vermutlich waren die Tiere daran erkrankt und starben schlussendlich an dem gefährlichen Virus. Daraufhin wurden weitere Maßnahmen ergriffen: Ein großer Geflügel-Halter, der seine Tiere im Freien hatte, musste seine Tiere nun in Ställen unterbringen. Der Grund: Hühner und Co., die sich im Freien aufhalten, können durch andere Vögel angesteckt werden. Für viele Wildvögel - besonders Schwäne, Gänse und Enten - ist die Vogelgrippe hochgefährlich und oft tödlich. Einmal infiziert, sterben die Tiere meist innerhalb weniger Tage. Vogelgrippe Nach Vogelgrippe-Ausbruch bei Leipzig: Landkreis verhängt Sperrzone Auch eine Übertragung auf den Menschen ist möglich, allerdings nur bei engem Kontakt zu infizierten Tieren. Wurde eine Person angesteckt, kann die Krankheit tödliche Folgen haben. Daher tote Vögel nicht anfassen und sofort dem Veterinäramt melden.

Das Vogelgrippe-Virus hat im Vogtland zugeschlagen: Fünf Schwäne hat es erwischt. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Landratsamt warnt Geflügelhalter im Vogtland