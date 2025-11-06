Ausmaß von Entschädigungen wegen Vogelgrippe nicht absehbar

Jena - Die Thüringer Tierseuchenkasse geht davon aus, dass wegen der in Teilen Deutschlands grassierenden Vogelgrippe auch im Freistaat Entschädigungen für betroffene Geflügelhalter fällig werden.

Bislang lägen keine Anträge auf Entschädigung vor, es sei aber damit zu rechnen, sagte Donat. (Symbolbild) © Frank Hammerschmidt/dpa

Nicht absehbar sei derzeit das mögliche Ausmaß, sagte Geschäftsführer Karsten Donat.

Es könne durchaus sein, dass die Geflügelpest - Fachbezeichnung für Vogelgrippe – sich über den ganzen Winter hinziehe und weitere Geflügelbestände treffe. "Das Risiko bleibt hoch."

Muss Geflügel etwa in Agrarbetrieben wegen der Vogelgrippe auf Anordnung der Veterinärbehörden getötet werden, zahlt die Tierseuchenkasse den Tierhaltern eine Entschädigung.