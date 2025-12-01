Vogelgrippe in Nordrhein-Westfalen: So viele Betriebe sind betroffen

Düsseldorf - Für die Geflügelhalter gibt es nach dem Durchzug von besonders für die Vogelgrippe anfälligen Kranichen keine Entwarnung.

Bundesweit sind über zwei Millionen Tiere an der Vogelgrippe verendet oder getötet worden. (Archivfoto) © Ebrahim Noroozi/AP/dpa

"Wir müssen abwarten, wie sich das weiter entwickelt", sagte eine Sprecherin des Friedrich-Loeffler-Instituts. Es werde bislang weiter davon ausgegangen, dass auch andere Wildvogelarten das Virus tragen. Möglicherweise hätten sich die empfindlichen Kraniche an Rastplätzen bei anderen Wildvögeln infiziert.

Vor drei Wochen seien bei der Vogelgrippe noch stark steigende Zahlen verzeichnet worden. So eine Dynamik, wie sie in diesem Jahr von Mitte Oktober an verzeichnet worden sei, habe man zuvor noch nicht erlebt.

Das habe sich nicht in diesem Ausmaß fortgesetzt: "Die Fallzahlen gehen nicht mehr so rasant hoch", erklärte die Sprecherin weiter. Das Infektionsgeschehen habe sich in Deutschland nach Westen, also auch nach Nordrhein-Westfalen, verlagert.

Seit dem 1. September seien bundesweit insgesamt etwa 2,3 Millionen Tiere bei Geflügelhaltern an der Vogelgrippe verendet oder wegen einer Infektion in dem jeweiligen Tierbestand getötet worden.

Die weitere Entwicklung bei der Vogelgrippe hänge von verschiedenen Faktoren ab, zu denen auch das Winterwetter zähle, erklärte die Sprecherin. Bei einem heftigen Kälteeinbruch könnten weitere Wildvögel aus dem Osten Richtung Deutschland ziehen.